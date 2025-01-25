الزيارة الرجبية تبلغ ذروتها في بغداد بعد دخول اعداد كبيرة لمدينة الكاظمية

شارفت الزيارة على الانتهاء، والعاصمة لا تزال تستقبل الوافدين للامام عليه السلام، اعداد غفيرة دخلت كانت انطلاقتها من محافظات متفرقة، لتأدية مراسم الزيارة الرجبية.الانتشار الامني والمواكب الخدمية على طول طريق الزائرين، كان الأبرز الذي يراه السائرون صوب الكاظمية المقدسة.