النجف.. العاملون في المدينة الصناعية يمنعون من مزاولة عملهم بحجة غياب اجازة البناء

مؤكدين ان الارض مصنفة كصناعية.. العاملون في الصناعية بالنجف يمنعون من مزاولة عملهم بحجة غياب اجازة البناء.

في .. تفاجأ العاملون في الصناعية بقرار يمنعهم من مزاولة عملهم والاسباب تتعلق بغياب اجازة البناء، فيما اكدوا ان ارضهم مصنفة اساسا كارض صناعية.. شاهد ما به رئيس مجلس محافظة حسين في هذا التقرير من .