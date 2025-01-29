إجراءات متكاملة تسهّل تدفق الزائرين في ذكرى المبعث النبوي‎.. فيديو

اجراءات امنية وخدمية تسهم بانسيابية تدفق الزائرين لاحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف.



احيا الزائرون في مدينة ذكرى مبعث الاكرم (ص) وسط اجراءات امنية وخدمية ساعدت على انسيابية الزيارة دون اية حوادث تذكر.. الزائرون يشيدون بالخدمات وأجواء التنظيم في هذا التقرير من .