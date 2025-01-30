بالفيديو: رصاصة غادرة تنهي حياة عشريني بمشاجرة دامية في جميلة‎

بحادثة متكررة.. مشاجرة بالسكاكين والاسلحة النارية في جميلة تنتهي بمقتل شاب عشريني.

بحادثة جديدة، شاب عشريني يقتل برصاصة في منطقة البطن بعد مشاجرة نشبت داخل منطقة جميلة في .. عيون أهل لم تجف ومطالبات بمحاسبة المتهمين، التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.