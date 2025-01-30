غياب العدالة والشفافية يحرم شباب الموصل من الدرجات الوظيفية

اكثر من نصف مليون شاب تقدموا للحصول على درجة من سبعة عشر الف درجة وظيفية خصصت لمحافظة نينوى، الا ان غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه الدرجات اوجد حالة من بين المتقدمين.

ظهور اكثر من اسم من العائلة نفسها اوغيابها عن الاخرين وضع اكثر من علامة استفهام عن اليات توزيع هذه الدرجات الوظيفية واستغلالها من قبل المتنفذين على حساب العديد من الشباب الباحثين عن فرصة عمل.



وعلى الرغم من الضوابط الموضوعة لتوزيع الدرجات الوظيفية بعدالة الا ان للمحسوبية والتحزب في رايا اخر يجعل من المساواة حلما بعيد المنال لشباب .