في البصرة.. تظاهرات ليلية للمطالبة بحقوق مهدورة!

غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية في مناطق شمال البصرة، وتحديدًا سكان قضاء القرنة، دفع المئات من الأهالي إلى الخروجِ بتظاهراتٍ ليلية غاضبة أمام الادارةِ المحلية للمطالبة بحقوقهم.ما كانت أبرز مطالبهم عبر السومرية؟