الحكومة المحلية تتصدى للمحاصصة الحزبية في مطار النجف الدولي

المشاكل الادارية والصراعات الحزبية تقف وراء تراجع الخدمات التي يقدمها مطار الدولي ما دفع الحكومة المحلية للتدخل وإنهاء حالة المحاصصة الحزبية في مفاصل .كيف علّق أعضاء مجلس على هذه المعضلة؟