رغم الافتتاح الرسمي.. كراج الموصل الموحد لم يدخل الخدمة الفعلية‎

المطالبة بنقل سائقي المحافظات الى الكراج الجديد ستسهم في على العديد من الكراجات العشوائية المنتشرة في محافظة التي تعكس حالة غير حضارية في مدينة تتطلع لتكون سياحية.وعلى ما يبدو فان حفلات افتتاح بعض المشاريع تدخل في اطار الدعايات الانتخابية والسياسية المبكرة حسب رأي المراقبين.