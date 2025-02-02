استئصال "كيس دهني" ينتهي بإصابة شاب بمرض خبيث أودى بحياته‎

استئصال كيس دهني ينتهي بمأساة.. يفارق الحياة بعد شهرين من الجراحة.



عملية بسيطة لاستئصال كيس دهني تنتهي باصابة شاب بمرض خبيث يتفاقم لديه وينهي حياته بعد شهرين من اجراء العملية.



بين ألم الفقدان وأمل الإنصاف، ينتظر ذوو محاسبة المتسبب، فكم من ضحية أخرى ستدفع الثمن قبل وضع حدٍ لهذه الأخطاء؟