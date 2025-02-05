كربلاء تحت أعين الكاميرات‎ (فيديو)

اطلاق مشروع الرادارات.. نشر المئات من المراقبة في الشوارع للحد من الحوادث الامنية والمرورية في .

في كربلاء، لم يعد بالامكان مخالفة القوانين المرورية بعد ان نشرت اكثر من ستمائة كاميرا تهدف الى الحد من الحوادث المرورية والامنية.. محافظ يتحدث عن تفاصيل المشروع لمراسل في هذا التقرير.