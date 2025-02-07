بالفيديو: مشروع المجاري الكبير يحول الموصل الى مدينة شبه منكوبة‎

رغم التخصيصات الكبيرة لإعادة محافظة نينوى، الا ان العديد من مشاريعها لا تزال في بداياتها وتنتظر همة كبيرة من حكومة محلية تتقاذفها الصراعات السياسية.

يبدو ان ظاهرة المشاريع المتلكئة أصبحت حالة عامة لا تقتصر على محافظة دون اخرى، مشروع مجاري اصبح نقمة على اهالي تذكرهم بالسنوات التي سبقت بدء اعمارها.. شاهد هذا التقرير من .