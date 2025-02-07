ميسان.. الجهود الامنية لم تنه ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية‎

تشهد مناطق متفرقة في محافظة نزاعات عشائرية متكررة بسبب انتشار السلاح المنفلت، في ظل ضعف الردع القانوني وعدم الخوف من المحاسبة.وعلى الرغم من الجهود الامنية المبذولة للحد من سطوة سلاح العشائر عبر عمليات الدهم والتفتيش إلا ان هذا الملف لا يزال يشكل تهديدا للسلم الاهلي وتحديا كبيرا للقادة الامنيين بحسب مراقبين