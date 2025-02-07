تجريف المساحات الخضراء في الديوانية يزيد العواصف الرملية‎ (فيديو)

عمليات التجريف المستمرة للمساحات في محيط محافظة زادت من تكرار العواصف التي تتعرض لها بشكل مستمر.التغير المناخي وقلة الأمطار وما صاحبها من ارتفاع معدلات التبخر كلها عوامل ساعدت بشكل كبير في عملية تعرية التربة التي يضاف لها تدمير الأحزمة التي كانت تحيط بمحافظة .