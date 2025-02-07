مياه الصرف الصحي تتسرب الى نهر دجلة.. وخطر الأوبئة يتصاعد‎

ستة وخمسون منفذا للمياه الثقيلة تصب في نهر على طول مقطع النهر بمحافظة رغم الإجراءات العقابية التي فرضتها دوائر البيئة في للحد من ظاهرة تلوث النهر.مسؤولون في دوائر اكدوا أن تلوث مياه الانهار يتسبب بامراض التهاب الكبد ومرض بالإضافة إلى العديد من الأمراض الجلدية.