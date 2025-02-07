منتسب في الدفاع يُفاجأ بقطع راتبه وتسجيل وفاته‎ (فيديو)

حيّ يُعامل كشهيد.. "ميثم" على قيد الحياة، يجد نفسه في الشهداء بسجلات .



بقصة غريبة ومبهمة، منتسب في يتفاجأ بقطع راتبه وتسجيله شهيدا بسجلات الوزارة، رغم كونه حيا.. “ميثم” يناشد لإنصافه عبر كاميرا .