نادي الفروسية يستغيث.. وأملاك الدولة في مهب الأطماع‎

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يسعى متنفذون بالتعاون مع جهات حكومية للسيطرة على نادي الفروسية الذي يتجاوز عمره قرنا من الزمن، وذلك من اجل تحويله الى مجمعات سكنية تخدم مصالح المتنفذين الشخصية على حساب المواطن والدولة.

