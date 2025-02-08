تجريف الأراضي في كربلاء مستمر رغم التحذيرات‎.. فيديو

استمرار تجريف الاراضي في رغم التحذيرات.. والحكومة المحلية تلاحق المتاجرين بها.

في تحد واضح للقوانين يواصل بعض المتجاوزين تجريف الاراضي الزراعية في محافظة كربلاء، فيما شكلت الحكومة المحلية مختصة لملاحقة المتاجرين بها.. برأيك ما السبب، أزمة السكن أم الجشع؟