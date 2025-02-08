العراق مهدد بفقدان 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية‎

وعلى مدار سنوات استفاد من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط.وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج لتأمين والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه نحو استيراد من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله .ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي من قبل للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين.