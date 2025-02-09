بغياب الحلول الحقيقية.. الزحامات تختق بغداد‎

تشهد يوميا زحامات مرورية خانقة رغم فتح العديد من المشاريع، تزامناً مع غياب الحلول الحقيقية وعدم إيقاف الاستيراد.برأيك، هل ساهمت مشاريع فك الاختناقات المرورية بتقليل ازدحام العاصمة؟.. شاهد هذا التقرير من