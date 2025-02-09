عصابات تفرض إتاوات على أصحاب السيارات ببغداد‎

دون رادع او محاسبة، تسيطر عصابات يسندها متنفذون على شوارع وارصفة بغداد، لتحويلها الى كراجات عشوائية تجني من خلالها الملايين.. مواطنون يشكون عبر كاميرا .هل تعرضتم لمواقف مشابهة؟.. شاركونا التفاصيل في التعليقات