المحاصصة الحزبية في واسط: مشاريع متوقفة ووعود مهملة

أدّت المحاصصة الحزبية في محافظة إلى ترك العديد من المشاريع الوزارية مهجورة وغير مكتملة منذ أكثر من عشر سنوات. وفيما تظل بعض المحافظات تعاني من التوتر بين الحكومتين والمحلية، تتصاعد وتيرة الاهمال في المشاريع الموكلة للوزارات.التفاصيل في هذا التقرير من .