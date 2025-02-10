لأوّل مرّة.. خمسون منحة دراسية لنزلاء سجن الناصرية المركزي في العراق

منح دراسية لنزلاء السجون لغرض اعادة تاهيلهم ودمجهم في .

في خطوة غير مسبوقة في العراق، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خمسين منحة دراسية لنزلاء سجن المركزي، تشمل تخصصات والتربية واللغة الإنجليزية، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في . والتفاصيل.