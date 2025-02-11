موظفو بلدية بغداد يجبرون أصحاب المحال على دفع اتاوات مالية

تقوم فرق البلدية الجوالة بابتزاز علني لأصحاب المحال التجارية عبر إصدار وصولات رسمية تتضمن مبالغ أقل من التي يتم تحصيلها فعليًا، حيث يتم استقطاع ضعف المبلغ المكتوب في . وإذا امتنع صاحب المحل عن الدفع أو تأخر في دفع المبلغ المطلوب، يتم تهديده بإغلاق محله أو فرض غرامات مالية مضاعفة لمرات عدة، مما يزيد من معاناتهم ويعكس تجاوزات في إدارة هذه الفرق.كاميرا تجول في شوارع . شاهدوا ما رواه أصحاب المحال في هذا التقرير!