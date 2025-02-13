مجاري الدورة: مشروع معطل وإهمال خدمي يفاقم معاناة السكان!

تعاني منطقة الدورة في من إهمال كبير بسبب فساد يتعلق بمشروع مجاري الصرف الصحي، حيث يتم بيع المشروع من مقاول إلى آخر دون إنجاز فعلي. ما أدّى إلى تدهور الوضع، حيث المشروع وسيلة لكسب الأموال من قبل القائمين عليه.إليكم ما به المواطنون عبر .