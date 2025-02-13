تغيير أرضيات الأرصفة في الديوانية يفضح الإهمال في تقديم الخدمات

“تغيير أرضيات الأرصفة”.. ملفٌ يترأس قائمة الفساد في محافظة الديوانية، بشكل ملحوظ، بينما تعاني العديد من المناطق الأخرى في من نقص حاد في أبسط الخدمات. هذا الأمر دفع بحكومة إلى فتح تحقيق بالموضوع.فكيف علّق رئيس مجلس ؟