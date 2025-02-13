غرامات صادمة في العراق: سائقو المركبات في حيرة من أمرهم!

بمبالغ تصل لمئات الالاف ، يُفاجأ سائقو المركبات بغرامات مالية عند مراجعتهم للدوائر المرورية من أجل نقل ملكية مركبة أو ترويج معاملة ما، الغرامات هذه لا يعلم السائق عن تفاصيلها شيئًا أو حتّى مكان تسجيلها.ماذا قال السائقون لكادر السومرية؟