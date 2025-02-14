جامعة كركوك تعزز الترابط بين طلبة الجامعة واقرانهم من ذوي الهمم

اتخذت جامعةُ خطوةٌ كبيرةٌ لأجلِ التعريفِ بشريحةِ ذوي الهممِ عبر إقامةِ يومٍ لهؤلاء الطلبةِ والوقوفِ على احتياجاتِهم وتعزيزِ الترابطِ بينهم وبين بقيةِ .كيف عبر بعض الأساتذة في الجامعة عن هذه الخطوة؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!