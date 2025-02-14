كربلاء تتأهب لتأمين زيارة النصف من شعبان

بعد وصول زيارة النصف من إلى ذروتها، استنفرت والدوائر الخدمية في محافظة جهودها بشكل كبير لضمان إحياء هذه الزيارة. وقد تميزت الخطة الأمنية لهذا العام بعدم وجود أي قطوعات، مع تقليص المظاهر المسلحة داخل المدينة، والتركيز بشكل أساسي على الجهد الاستخباري.ماذا كشف معنيون في هذا الشأن للسومرية في هذا التقرير؟