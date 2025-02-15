أهالي البراكية في النجف يشكون تردي الخدمات: وعود انتخابية بلا تنفيذ

تعاني منطقة البراكية في محافظة من تردي الخدمات أو انعدامها تمامًا، وفق ما يؤكده سكان المنطقة، الذين يشكون من الإهمال المستمر وعدم تلبية احتياجاتهم .ويشير الأهالي إلى أن منطقتهم لا تنعم بالخدمات إلا خلال موسم الانتخابات، حيث تكثر الوعود، لكن سرعان ما تتلاشى بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، ليعود الواقع الخدمي إلى حالته المتردية.بماذا المواطنون في البراكية المعنيين؟ إليكم هذا التقرير من السومرية!