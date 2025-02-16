عجلات عالقة في الطرقات.. بغداد بحالة "شيخوخة" وتعاني انسدادا بالشرايين

تعيش العاصمة بغداد، حالة من الشيخوخة والامراض المزمنة، ولأن انسداد الشرايين هو أحد ابرز الامراض التي يعاني منها كبار السن وما يرتبط به من تدفق بطيء للدماء، فإن حركة تدفق العجلات في الطرق الرئيسة والفرعية في بغداد، أشبه بحالة انسداد الشرايين عند كبار السن، لكن هذا الانسداد لا يعود بسوء الصحة
على جسد العاصمة فحسب، بل على العجلات والبشر الذين يبدأون صباحهم وينهون نهارهم يوميًا عالقين في عملية تدفق بطيئة في طرقات العاصمة.
الاختناقات تقتل الوقت.. مشاهد صباحية محبطة للبغداديين يوميا
مشاهد
الازدحامات وتكدس العجلات اليومية، أصبحت عاملا لقتل الحماس والنشاط في نفوس العاملين والموظفين والطلبة، حيث يقفز التفكير بهذه المشاهد إلى أدمغة وتصورات البغداديين فور استيقاظهم صباحا، وبعد قتل الحماس، سيكون امامهم رحلة طويلة لقتل الوقت والخلايا العصبية في شوارع بغداد
التي لا يجد الهواء النظيف مكانًا له وسط تلاصق العجلات وانبعاثات العوادم.
2 تريليون دينار واكثر من 40 مجسرا.. الزحامات "تخنق" مشاريع فك الاختناقات !
ووسط الازدحامات التي تتزايد يوميًا، يتزايد النقاش حول جدوى مشاريع فك الاختناقات التي تتضمن 6 انفاق و41 مجسرا خلال الحزمة الأولى بمبالغ مالية تقارب الـ2 تريليون دينار عراقي، فلم تفلح المجسرات بتفكيك التشابك اليومي في الجسور والتقاطعات والازقة الفرعية، وحتى الطرق السريعة بالاسم والبطيئة في الواقع.
السيارات في العراق تتكاثر اسرع من البكتيريا.. نمو العجلات ضعف النمو السكاني
لا يمكن لبغداد أن تسيطر على عشوائية الازدحامات وتشابكها، بينما تتكاثر السيارات بشكل أسرع من البكتيريا، فنسبة النمو باعداد العجلات الداخلة الى العراق سنويًا أكبر بنسبة 150% من نسبة النمو السكاني في العراق، فبينما تبلغ نسبة النمو السكاني في العراق حوالي 2%، تبلغ نسبة النمو السنوية لعدد السيارات في العراق 5% سنويًا.
400 الف عجلة جديدة سنويا.. وايقاف الاستيراد "مكلف انتخابيا" ولا احد يجرؤ عليه
يرتفع عدد العجلات في العراق بمقدار 400 الف عجلة جديدة سنويًا، وفي بغداد
لوحدها يزداد عدد العجلات 150 الف عجلة سنويًا، بينما لا يتم تسقيط العجلات القديمة والمتهالكة التي لاتزال تسير في الطرقات، ولا يتم إيقاف استيراد العجلات، فايقاف استيرادها "مكلف انتخابيًا" كما يقول وزير الاعمار في تصريح سابق.
ثلث عجلات العراق تتركز في بغداد التي تمتلك 1% من مساحة البلاد فقط !
يبلغ عدد السيارات في العراق، اكثر من 8 ملايين عجلة، وفي بغداد
لوحدها يوجد 3 ملايين عجلة، أي ان حوالي 35% من عجلات العراق بالكامل توجد في مساحة بغداد
التي تشكل 1% من مساحة العراق بالمجمل.
بغداد تمتلك اقل كمية من اطوال الطرق في العراق.. 672 كم من اصل 34 الف كم
وبحساب اطوال الطرق، فإن بغداد
التي تضم اكبر عدد من سيارات العراق، تمتلك ثاني اقل عدد لاطوال الطرق بعد محافظة النجف، فطول الطرق في بغداد
يبلغ 672 كيلو متر فقط، بعد النجف الذي يبلغ طول الطرف فيها 565 كم، من اصل اجمالي اطوال الطرق في العراق البالغة 34 الف كيلو متر.
يتركز فيها 35% من السيارات وربع السكان.. بغداد تمتلك 2% فقط من طرق العراق
هذا يعني أن بغداد
التي تضم 35% من سيارات العراق، وحوالي ربع سكانه، لا تمتلك سوى اقل من 2% من إجمالي اطوال الطرق في العراق، وهذا ما يكشف بشكل كبير مدى تماهل الحكومات المتعاقبة عن استحداث وتبليط طرق جديدة، والانشغال في قشط وإعادة تبليط الطرق القديمة ذاتها او بناء مجسرات فيها.
الاقل بعدد الجسور مقارنة بالمحافظات.. 3% فقط من جسور العراق تتواجد في بغداد
وفيما يخص عدد الجسور، فان بغداد
تحتوي اقل عدد من الجسور على مستوى العراق مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تمتلك بغداد
23 جسرا ومجسرا فقط من أصل 757 جسرا في العراق، هذا يعني ان بغداد
تمتلك 3% فقط من اجمالي جسور العراق.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا
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