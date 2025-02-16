Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عجلات عالقة في الطرقات.. بغداد بحالة "شيخوخة" وتعاني انسدادا بالشرايين

بالفيديو

2025-02-16 | 03:00 2025-02-16T03:00:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

عجلات عالقة في الطرقات.. بغداد بحالة "شيخوخة" وتعاني انسدادا بالشرايين

المصدر:
السومرية
731 مشاهدة


زحامات العاصمة.. بغداد في "شيخوخة" وتعاني انسدادا بالشرايين

تعيش العاصمة بغداد، حالة من الشيخوخة والامراض المزمنة، ولأن انسداد الشرايين هو أحد ابرز الامراض التي يعاني منها كبار السن وما يرتبط به من تدفق بطيء للدماء، فإن حركة تدفق العجلات في الطرق الرئيسة والفرعية في بغداد، أشبه بحالة انسداد الشرايين عند كبار السن، لكن هذا الانسداد لا يعود بسوء الصحة على جسد العاصمة فحسب، بل على العجلات والبشر الذين يبدأون صباحهم وينهون نهارهم يوميًا عالقين في عملية تدفق بطيئة في طرقات العاصمة.

الاختناقات تقتل الوقت.. مشاهد صباحية محبطة للبغداديين يوميا
مشاهد الازدحامات وتكدس العجلات اليومية، أصبحت عاملا لقتل الحماس والنشاط في نفوس العاملين والموظفين والطلبة، حيث يقفز التفكير بهذه المشاهد إلى أدمغة وتصورات البغداديين فور استيقاظهم صباحا، وبعد قتل الحماس، سيكون امامهم رحلة طويلة لقتل الوقت والخلايا العصبية في شوارع بغداد التي لا يجد الهواء النظيف مكانًا له وسط تلاصق العجلات وانبعاثات العوادم.

2 تريليون دينار واكثر من 40 مجسرا.. الزحامات "تخنق" مشاريع فك الاختناقات !
ووسط الازدحامات التي تتزايد يوميًا، يتزايد النقاش حول جدوى مشاريع فك الاختناقات التي تتضمن 6 انفاق و41 مجسرا خلال الحزمة الأولى بمبالغ مالية تقارب الـ2 تريليون دينار عراقي، فلم تفلح المجسرات بتفكيك التشابك اليومي في الجسور والتقاطعات والازقة الفرعية، وحتى الطرق السريعة بالاسم والبطيئة في الواقع.

السيارات في العراق تتكاثر اسرع من البكتيريا.. نمو العجلات ضعف النمو السكاني
لا يمكن لبغداد أن تسيطر على عشوائية الازدحامات وتشابكها، بينما تتكاثر السيارات بشكل أسرع من البكتيريا، فنسبة النمو باعداد العجلات الداخلة الى العراق سنويًا أكبر بنسبة 150% من نسبة النمو السكاني في العراق، فبينما تبلغ نسبة النمو السكاني في العراق حوالي 2%، تبلغ نسبة النمو السنوية لعدد السيارات في العراق 5% سنويًا.

400 الف عجلة جديدة سنويا.. وايقاف الاستيراد "مكلف انتخابيا" ولا احد يجرؤ عليه
يرتفع عدد العجلات في العراق بمقدار 400 الف عجلة جديدة سنويًا، وفي بغداد لوحدها يزداد عدد العجلات 150 الف عجلة سنويًا، بينما لا يتم تسقيط العجلات القديمة والمتهالكة التي لاتزال تسير في الطرقات، ولا يتم إيقاف استيراد العجلات، فايقاف استيرادها "مكلف انتخابيًا" كما يقول وزير الاعمار في تصريح سابق.

ثلث عجلات العراق تتركز في بغداد التي تمتلك 1% من مساحة البلاد فقط !
يبلغ عدد السيارات في العراق، اكثر من 8 ملايين عجلة، وفي بغداد لوحدها يوجد 3 ملايين عجلة، أي ان حوالي 35% من عجلات العراق بالكامل توجد في مساحة بغداد التي تشكل 1% من مساحة العراق بالمجمل.

بغداد تمتلك اقل كمية من اطوال الطرق في العراق.. 672 كم من اصل 34 الف كم
وبحساب اطوال الطرق، فإن بغداد التي تضم اكبر عدد من سيارات العراق، تمتلك ثاني اقل عدد لاطوال الطرق بعد محافظة النجف، فطول الطرق في بغداد يبلغ 672 كيلو متر فقط، بعد النجف الذي يبلغ طول الطرف فيها 565 كم، من اصل اجمالي اطوال الطرق في العراق البالغة 34 الف كيلو متر.

يتركز فيها 35% من السيارات وربع السكان.. بغداد تمتلك 2% فقط من طرق العراق
هذا يعني أن بغداد التي تضم 35% من سيارات العراق، وحوالي ربع سكانه، لا تمتلك سوى اقل من 2% من إجمالي اطوال الطرق في العراق، وهذا ما يكشف بشكل كبير مدى تماهل الحكومات المتعاقبة عن استحداث وتبليط طرق جديدة، والانشغال في قشط وإعادة تبليط الطرق القديمة ذاتها او بناء مجسرات فيها.

الاقل بعدد الجسور مقارنة بالمحافظات.. 3% فقط من جسور العراق تتواجد في بغداد
وفيما يخص عدد الجسور، فان بغداد تحتوي اقل عدد من الجسور على مستوى العراق مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تمتلك بغداد 23 جسرا ومجسرا فقط من أصل 757 جسرا في العراق، هذا يعني ان بغداد تمتلك 3% فقط من اجمالي جسور العراق.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

عجلات

بغداد

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
Play
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
Play
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
Play
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
علناً
Play
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Play
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Play
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
Play
الحكم على المظهر أكثر من الجوهر في المجتمع - حلقة ٢٢١ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
Play
بغداد الصدرية - الحلقة ٢١٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-16
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
Play
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
علناً
Play
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Play
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Play
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
اخترنا لك
مجاري نينوى.. احد دروس الفساد الكبرى
15:01 | 2025-02-15
امانة بغداد.. "مثلث برمودا" الاموال و"لا امانة" الخدمات
13:00 | 2025-02-15
في صلاح الدين... ازدياد معدل الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب التلوث!
10:27 | 2025-02-15
أهالي البراكية في النجف يشكون تردي الخدمات: وعود انتخابية بلا تنفيذ
10:16 | 2025-02-15
تدهورِ البِنى التحتيةِ وتعطلِ الخدماتِ في ميسان... ومجسر الكرامة لم يبصر النور!
09:52 | 2025-02-15
شركة "آي كيو" تكذّب مزاعم تهريب الإنترنت: مشروع الترانزيت سيغيّر خريطة العراق
01:34 | 2025-02-15
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.