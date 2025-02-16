موسم التنقيب الآثاري انطلق في الديوانية.. هل هناك من إكتشافات جديدة؟

انطلاق موسم التنقيبات الاثرية بمحافظة وخطط لصيانة زقورة نيبور بقضاء عفك





موسم التنقيب الاثاري الاول انطلق بمحافظة بعدد من الاكتشافات تعود للعصرين السومري والبابلي في مدينة نيبور بقضاء عفك ...تقرير حيدر انذار