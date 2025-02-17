سريع الدورة... من "شريان حيوي" الى رمز للاهمال

سنوثق لكم في هذا التقرير من السومرية، الاضرار والتشققات الموجودة داخل الدورة، الذي تحول من شريان يربط مناطق العاصمة الى رمز للاهمال بسبب الحفرياتتابعوا مناشدات المواطنين في هذا الفيديو