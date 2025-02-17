زيادة الأمراض التنفسية والجلدية في المناطق السكنية القريبة من المعامل الكيميائية في الأنبار

تشهد المناطق السكنية القريبة من المعامل الكيميائية زيادة ملحوظة في الأمراض التنفسية والجلدية بين السكان المحليين، وذلك نتيجة للتعرض المستمر للمواد الكيميائية السامة المنبعثة من هذه المعامل.ماذا قال المواطنون في هذا التقرير لكادر السومرية؟