بالفيديو: مصادمات عقب محاولة مزارعين كرد الاستيلاء على اراض زراعية‎

وأقدم العشرات من المزارعين لحراثة وزراعة بعض الأراضي في قرى مستقدمين الاليات الزراعية، قبل ان تقوم قوات من الجيش بمنعهم لتحدث مصادمات بين الأطراف، حيث اندفع المزارعون لزراعة الأراضي متذرعين بصدور قانون إعادة العقارات والأراضي المصادرة الى أصحابها، ليدفع هذا التطور الى صدور مواقف ساخنة من الجانب الكردي، حيث شبه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بارزاني ما حدث بانه صور من الأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها خلال الماضي، وعلى الفور صدرت أوامر باعتقال قوة من الجيش بينهم ضابط ومنتسبون، حيث يبدو ان الجيش اقدم على منع المزارعين من الأراضي لانها متنازع عليها مع وهذا الاجراء قائم منذ الفين وسبعة عشر، لكن وعلى ما يبدو فإن المزارعين استعجلوا في الاجراء الذي استندوا فيه الى قانون إعادة العقارات الخلافي، ويستهدف القانون حوالي ثلاثمئة الف دونم من الأراضي، الا ان التعليمات تطبيقه لم تصدر بعد.