مجسر دجلة في تكريت.. تأخير مستمر منذ سنوات

بين والانتظار، تنعكس معاناة المواطنين الذين يتطلعون لإنجاز مشروع مجسر جنوب والذي انتهت مدة إنجازه منذ عامين وما زال متلكئاً مما تسبب بارتفاع نسب الحوادث المرورية.المجسر الذي خطط له ليسهم في حركة المرور وتعزيز التنمية في المنطقة تعرقل انجازه بسبب جائحة والعوائق المالية والإدارية التي حالت دون إكماله في المدة المحددة كما ذكر القائمون على المشروع.