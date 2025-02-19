منطقة الفضيلية تتحول لـ "مقبرة جماعية"‎.. فيديو

في وقف العشرات من مربي المواشي احتجاجا على خسارتهم التي قدرت بالمليارات، نتيجة نفوق المواشي التي اصيبت نتيجة شحنة مستوردة من الافريقية.. التفاصيل مع مراسل في التقرير.