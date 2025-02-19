إجراءات مرورية "تعسفية" تثير استياء المواطنين‎.. فيديو

يكشف مواطنون عن اجراءات تعسفية يقوم بها ضباط ورجال مرور في منطقة الاعظمية ببغداد، الاجراءات تتمثل بمنع المواطنين من حتى على الخط الاول من جانب الطريق.. مواطنون يبدون إستيائهم ويناشدون عبر عدسة في هذا التقرير.