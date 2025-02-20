بادوش: قلق متزايد بسبب نفوق العجول وغياب الدعم البيطري!

تسود مشاعر الألم والخوف من المجهول بين مربي المواشي في منطقة بمحافظة نينوى، بعد تسجيل نفوق لعدد من العجول الصغيرة. ورغم خطورة الوضع، لم تتمكن الفرق البيطرية من تحديد نوع المرض الذي تسبب في هذه الحالات.إليكم الّتي أطلقها مربو المواشي عبر السومرية!