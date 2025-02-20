ظاهرة الجزر العشوائي في واسط تهدّد الصحة العامة ... أين الجهات الرقابية؟

ظاهرة الجزر العشوائي في داخل او قرب المناطق السكنية تشكلُ تهديدا حقيقيا للصحة العامة إذ تنتشر أمراض الحيوانات بشكل واسع في .فإليكم خطّطت بلدية للحد من هذه الظاهرة، فاستمعوا إلى حديث الزركاني لكادر .