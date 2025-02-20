المحاصصة الحزبية في ميسان تمنع الحلول المعالجة لتردي الواقع الخدمي

ملف الخدمات.. المحاصصة الحزبية والاستحواذ على المناصب يعرقلان انجاز المشاريع ويفاقمان الواقع الخدمي.

تطوير الأداء الفني والإداري يتطلب تغييراً في الإدارات التي فشلت بمعالجة الملفات الخدمية في ميسان، إلا أن المحاصصةَ السياسية تعرقل أي تغيير في هذه المناصب.





فإليكم ما كشفه ميثم فاخر للسومرية؟