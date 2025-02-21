فرصة لجذب الاستثمارات: افتتاح المعرض العاشر للطاقة والصناعات النفطية في ميسان

افتتح المعرض العاشر للطاقة والصناعات النفطية في محافظة ميسان، بمشاركة عدد من الشركات العربية والأجنبية. ويهدف المعرض إلى جذب الشركات الاستثمارية وتعزيز قطاعي الطاقة والإعمار في .ماذا قال معنيون في هذا الشأن لكادر في هذا التقرير؟