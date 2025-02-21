منطقة نهر ابن عمر ترفض تجريف أراضيها لصالح شركة نفط البصرة

في خطوة جديدة للاستيلاء على أراضيهم التي تعود ملكيتها إلى الملكي، رفض أهالي منطقة نهر ابن عمر تهديدات شركة نفط البصرة، التي تسعى لتجريف أراضيهم لصالح تمديد أنابيب النفط والغاز دون تعويضهم.مواطنون يروون للسومرية تفاصيل معاناتهم. تابعوا هذا التقرير!