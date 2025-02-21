مليون دينار غرامة لركن السيارة على رصيف بغداد

لم يمرّ قرار المرور والبلديات بفرض غرامات مالية على من يركن مركبته على الرصيف في مرور الكرام بل أثار حالة من الجدل بين المواطنين الذين معظمهم عبروا عن إستيائهم الشديد من فرض غرامة قيمتها مليون ديناراستمعت إلى مناشدات البعض لإيصال صرختهم للمسؤولين، فهل ستعيد النظر بهذا القرار؟