من أجل اقتصاد مزدهر في كربلاء... دورات تدريبية مكثفة لرجال الأعمال وهذه تفاصيلها

يهتم الاعمال في بتطوير مهارات اصحاب المشاريع من خلال الدورات المكثفة التي يقيمها لهذه الفئة بغية النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظةكانت حاضرة في الدورة ووثقّت اللحظات المهمة والملهمة لمستقبل أفضل ومزدهر.التفاصيل كاملة في هذا التقرير