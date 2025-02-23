جريمة بشعة تهزّ مدينة الصدر والاسباب مجهولة!

ثلاث رصـاصـات كانت كافية لانهاء حياة الشاب حسن على يد شخص مجهول الهوية، كان يستقل دراجة نارية داخل مدينة الصدر، ليرديه قتيلا ويختفي كشبحٍ في ضباب .ماذا كشفت عائلة الضـحية المفجوعة لـ "السومرية"؟