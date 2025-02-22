عكاز "مشلول" بين اذرع الشركة الاوكرانية المشبوهة ونفط الوسط

2024.. توقع عقد عكاز مع شركة اوكرانية غير معروفةكان ينص على رفع انتاج الحقل الى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، خلال عام، ثم رفعه الى 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا بغضون 4 سنوات، لكن الان، ومع اقتراب على اختتام عامه الأول، لا تزال الشركة غير موجودة سوى على اوراق العقود، ولم تضع قدمًا في بعد، بالرغم من ان الحقل ينتج بالفعل حوالي 80 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا بجهود وطنية، وما على الشركة سوى اضافة 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا فقط لتحقيق الهدف، الا انها لم تنجح بذلك حتى الان.#10 مقمق بغضون عام.. ولكن يختتم عامه الاول والشركة الاوكرانية "بلا اعمال"في 30 يناير الماضي، ظهر مدير الشركة الاوكرانية في مكتب وزير النفط، وبعد اسبوعين فقط، ظهر مجددًا في اجتماع اخر مع لكن بحضور مدير فرع الشركة في ايضًا، وكان اللقاءان عقدا بغضون اسبوعين فقط، لبحث سبل الاسراع بتنفيذ مشروع عقد حقل عكاز، أي بعد حوالي عام على والذي من المفترض ان تؤدي الاعمال الى رفع الانتاج الى 100 مقمق يوميا، لاتزال الشركة تبحث مع الاشكاليات والمعوقات، ما يكشف عن فشلها حتى الان وكذلك فشل شركة في تطبيق بنود .اجتماعان خلال اسبوعين.. مدير الشركة الاوكرانية "لايزال" يبحث المعوقات معمنذ توقيع العقد، خرجت الكثير من المؤشرات المريبة والمعطيات المشبوهة عن هذه الشركة، فبعد أيام قليلة من توقيع العقد، خرج رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، بتصريح صادم عندما وصف الشركة بأنها غير معروفة وصغيرة ولا يمكنها التعامل مع حقل بهذا الحجم كحقل عكاز.مؤشرات مريبة ومعطيات مشبوهة رافقت "الاوكرانية" طوال عاموصلت المعلومات المشبوهة والاتهامات للشركة الاوكرانية، الى معلومة كشفها عضو في البرلمان العراقي، بأن الشركة تملكها امرأة تدير صالونا نسائيا في اوكرانيا، وبغض النظر عن الاتهامات والمعلومات المشبوهة حول الشركة، لكن تأخرها حتى الان بتنفيذ المشروع، وكذلك فرض شرطا جزائيا بـ50 مليون دولار، في حال كانت المعلومات التي قدمتها الشركة عن نفسها غير حقيقية، جميعها مؤشرات تثبت ضعف الشركة في تنفيذ مشروع حقل عكاز الذي تبلغ احتياطاته اكثر من 5 تريليون قدم مكعب قياسي من .تباطؤ الاعمال وتسارع الاتهامات.. ادلة قاطعة على فشل الشركة الاوكرانيةيأتي عجز الشركة الاوكرانية في تنفيذ وشروطه حتى الان، بينما يعيش تهديدا وجوديا للطاقة، بفعل احتمالية قطع الايراني بقرار امريكي، وسط توقعات بأن يعيش صيفًا لاهبًا بغياب الكهرباء، فانقطاع الايراني يعني فقدان 8 الاف ميغا واط، اي حوالي ربع الانتاج العراقي بالكامل من الكهرباء.فشل وتماهل تجاه .. والعراق مقبل على "تهديد وجودي للطاقة"تؤكد المعلومات ان الشركة عاجزة عن العمل بمفردها وتحتاج الى تشكيل اتلاف من مجموعة شركات لتستطيع التعامل مع هذا الحقل، فهي تعمل في اوكرانيا فحسب، ولم يسبق لها ان تعاملت مع عقود عالمية خارج حدود اوكرانيا، وكل هذه المؤاخذات والمؤشرات المريبة على الشركة الاوكرانية تكشف عن التماهل والتسرع في منح العقود، كما يحمل مختصون شركة المسؤولية عن هذا التماهل بصفتها المسؤولة عن حقل عكاز والتي قامت بتوقيع مع الشركة الاوكرانية المشبوهة.عكاز اكبر من الشركة الاوكرانية.. ونفط الوسط متهمة بـ"التماهل"