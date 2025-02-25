حزام بغداد... عشرون الف دونم اخضر في المدائن مهددة بالانقراض

منذ عقود طويلة، كانت الأراضي الواقعة في تُعتبر الحزام الأخضر لبغداد، حيث تشكل هذه المساحات مساحةً حيوية تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتلطيف الجو في العاصمة العراقية. لكن في خطوة أثارت الكثير من الجدل والقلق، بدأت جهات حكومية وغير حكومية بالتحرك لتحويل هذه الأراضي إلى مناطق سكنية، ما يهدد أكثر من عشرين ألف دونم من المساحات .ماذا قال سكان المنطقة لكادر في هذا التقرير؟