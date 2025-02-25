اعطال تطال شبكة الاسلاك والمحولات الكهربائية في بغداد بسبب الاحمال

تزداد الاحمال على الكهربائية في التي بدأت معظمها تخرج عن الخدمة رغم الصيانة بالتزامن مع الزيادة السكانية واعداد المنازل اضافة الى المجمعات التجارية.مواطنون بروون تفاصيل معاناتهم بسبب الكهرباء وزيادة الضغط عليها.تابعوا هذا التقرير من السومرية!