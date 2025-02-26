معاناة بإنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية... روتين وتأخير ورشى!

لا يزال يعاني المواطنون من التأخر بانجاز المعاملات في الدوائر الحكومية بسبب الروتين والتعامل القديم من الترويج الورقي والتداول اليدوي. فبعض المعاملات التي لا تستغرق مدة انتهائها اياما قليلة، تستمر لاشهر ولا تنتهي الا بدفع الرشى.ماذا كشف مواطنون عن معاناتهم في الدوائر الرسمية؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!