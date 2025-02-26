مجسر الصرافية: حل مبتكر لمشاكل المرور في بغداد!

افتتحت مجسر الصرافية، الذي سيساهم في تقليل الزحام بين منطقتي باب المعظم والكسرة. وأكدت الوزارة أن عدد نقاط الاختناق في يصل إلى إحدى وستين نقطة.التفاصيل في يهذا التقرير من السومرية!